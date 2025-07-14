Şehit Annesi Muzaffer Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziyareti Hakkındaki Duyguları

Şehit Annesi Muzaffer Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ağırladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden iki oğlu ve bir damadıyla birlikte şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ziyaret etmesinin ardından, büyük bir mutluluk yaşadığını aktardı.

Cumhurbaşkanımızın Ziyareti

Muzaffer Nine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız gelince çok mutlu oldum, pek kıvanç duydum. Allah bin kere razı olsun. Gönlümüzü aldı, çok sağ olsun, var olsun. Allah başımızda koysun.” ifadelerini kullandı.

Şehitler İçin Para Biriktirdi

Evlatları şehit düşmeden beri kimsenin haberi olmadan para biriktirdiğini dile getiren Gülşen, “Şehitlerimin ruhu için, Filistin'e göndermek için para biriktirdim. Bu sene 9 sene oldu şehitlerimi toprağa vereli. Cumhurbaşkanımıza biriktirdiğim paramı verdim.” şeklinde konuştu.

Anılarını Yaşıyor

Gülşen, bir damadı ve iki oğlunun şehit olduğu günü dün gibi hatırladığını ifade etti. “Cumhurbaşkanımızla şehitlerimizden konuştuk. O da ‘Allah'tan geldi’ dedi. Güzel güzel konuştu benimle.” dedi. Gülşen, çocuklarının fotoğraflarının evinde duvarlarda asılı olduğunu ve her gün onlarla konuştuğunu belirtti.

Acısı Her Zaman Taze

76 yıllık hayatının acılarına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ziyaret ettiğini ve onun fotoğraflarının da evinde her zaman yer aldığını söyleyen Gülşen, “Acım taze, her gün şehitlerimi düşünerek ağıt yakıyorum.” ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden iki oğlu ile damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen (fotoğrafta), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü ziyaretinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden iki oğlu ile damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen (fotoğrafta), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü ziyaretinden çok mutlu olduğunu söyledi.