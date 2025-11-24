Şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Babasına Anlamlı Öğretmenler Günü Ziyareti

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Gürses, şehit Binbaşı Serdar Serdar Uslu’nun emekli öğretmen babası Ahmet Uslu’yu ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 23:32
Hürriyetçi Eğitim Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Gürses, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilotu Binbaşı Serdar Uslu'nun emekli öğretmen babası Ahmet Uslu'yu ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Gürses, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Yenişehir İlçe Temsilcisi Meftun Sincar ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle yakın zamanda Gürcistan’da düşen uçağımızda şehit olan Binbaşı Serdar Uslu’nun babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ağabeyimiz ve Fatma annemizi ziyaret ederek, genel başkanımızın selamlarını ileterek, Öğretmenler Günü’nü tebrik ettik. Acılarının hafiflemesi için bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Tekraren şehidimizin mekanı cennet olsun, yüce Türk milletimizin başı sağolsun" dedi.

