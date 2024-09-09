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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı Isparta'da Defnedildi

Tunceli'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:01
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı Isparta'da Defnedildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın Cenaze Töreni

Tunceli'de, Ovacık ilçesinde görev yaptığı sırada zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'da defnedildi.

Cenaze Töreninin Detayları

Şehit Büyükçaylı'nın naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Ayazmana Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra cenaze, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na taşındı.

Cenaze törenine katılanlar arasında Vali Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli yer aldı. Aile yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş da törene katılarak şehidine son vazifesini yerine getirdi.

Ailesindeki Acı ve Yas

Cenaze töreninde şehidin annesi Ayşe, babası Osman Sacit ve kız kardeşi Gizem Büyükçaylı gözyaşı dökerek acılarını paylaştı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte şehit, toprağa verildi.

Diğer yandan, şehit eşi Gizem Büyükçaylı, eşinin şehadet haberini aldıktan sonra Balıkesir'de fenalaşmış ve burada komplikasyonsuz bir doğumla erkek bebek dünyaya getirmiştir. Hastanede tedavi altında olan Gizem Büyükçaylı, eşinin cenaze törenine katılamadı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi. Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi. Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

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