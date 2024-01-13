Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlar tespit edildi: 110 hesaba işlem yapıldı

Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) propagandasını yaparak, şehit Mehmetçiklerimize yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli olarak belirlendi. Sosyal medyada yanlış bilgi yayarak provokasyon yapan 95 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

X'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma hakkında bilgi verdi.

110 SOSYAL MEDYA HESABINA İŞLEM BAŞLATILDI

Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları'nın ortak çalışması sonucu 15 şüpheli belirlendiğini aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 6'sının operasyonla gözaltına alınırken, diğer 9'unun yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Provokatif paylaşımlarda bulunan 110 hesap yönetici ve kullanıcısına yasal işlem başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. Hesaplardan 98'inin BTÖ propagandası suçundan, 12'si ise yanlış bilgi yayma suçundan soruşturulduğu belirtildi.