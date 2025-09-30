Şehriyar'ın Tebriz'deki Evi Müze Oldu — Kültür Mirası Ziyaretçi Çekiyor

Tebriz'de Şehriyar'ın müzeye dönüştürülen evi, kişisel eşyaları, balmumu heykeli ve sergileriyle hem yerli hem yabancı ziyaretçileri çekiyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:46
Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi mahlasıyla tanınan ve Türk dünyasında halkın duygularını sade bir dille aktaran büyük ozan Şehriyar (1906–1988)'ın evi, ölümünün ardından müzeye dönüştürülerek Tebriz'in kültürel çekim merkezlerinden biri haline geldi.

Müzenin Tarihi ve Mimari Özellikleri

Tebriz'in Maksudiye Mahallesi'nde yer alan ve belediye tarafından satın alınarak kültür mirası olarak tescil edilen yapı, yaklaşık 250 metrekare alana yayılmış iki katlı bir evdir. Kat planında sergi salonları ve şairin yazı odası gibi bölümler bulunuyor. Evin bodrum katında Şehriyar'ın yaşamının farklı dönemlerine ait fotoğraflar sergilenirken, iç bahçede küçük bir havuz yer alıyor.

Sergilenen Eşyalar ve Balmumu Heykel

Müze, Şehriyar'ın anılarını ve edebi mirasını yaşatmak amacıyla şairin kişisel eşyalarını, el yazmalarını, şiir defterlerini, daktilosunu ve gözlüklerini ziyaretçilere sunuyor. Ziyaretçiler için en etkileyici bölümlerden biri ise çalışma odasındaki balmumu heykel; bu heykel, şairi adeta hayattaymış gibi canlandırıyor. Heykelin yer aldığı odada Şehriyar'ın çalışma masası, kitapları ve kullandığı diğer eşyalar da sergileniyor.

Şehriyar'ın Edebi Mirası ve Ziyaretçi İlgisi

Hem Türkçe hem de Farsça şiirler söyleyen Şehriyar, özellikle Haydar Babaya Selam adlı eseriyle tanınıyor. Çocukluk anılarını, köy yaşamını ve doğduğu topraklara duyduğu özlemi dile getiren bu şiir, milyonların hafızasında yer edinmiş durumda. Tebriz'deki ev, bu büyük eserin izlerini taşıması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi Tebriz'e geldiğinde Şehriyar'ın evini görmeden dönmüyor. Balmumu heykelin bulunduğu oda, ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektiği alanlardan biri. Evin girişinde yer alan Türkçe ve Farsça dizeler misafirleri karşılıyor.

Kültürel Değer ve Gelecek Planları

İran Kültür Bakanlığı tarafından tescillenen bu ev, yalnızca Tebriz için değil, tüm Türk dünyası için ortak bir değer olarak kabul ediliyor. Müze yetkilileri ilerleyen dönemde şiir dinletileri ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

Şehriyar'ın ölüm yıldönümü olan 18 Eylül, İran Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nin kararıyla Fars Şiir ve Edebiyatı Ulusal Günü olarak anılıyor. Şairin hem Türkçe hem Farsça eserleri, kültürler arasında bir köprü niteliği taşıyor ve müze bu köprüyü canlı tutma işlevi görüyor.

