Şeker-İş Kütahya Şeker Fabrikası'nda grev kararı: 30 Ağustos 2025'te başlıyor

Şeker-İş, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Kütahya Şeker Fabrikası'nda grev kararı aldı; oylamada 186 evet çıktı, grev 30 Ağustos 2025'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:25
Şeker-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesinin imzalanamaması üzerine Kütahya Şeker Fabrikası AŞ için grev kararı aldı. Sendikanın yazılı açıklamasına göre, taraflar arasında 24 Mart 2025 tarihinde başlatılan 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı.

Görüşmeler ve arabuluculuk süreci

Sendika açıklamasında, 24 Mart 2025'te başlayan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Mayıs tarihinde uyuşmazlık tutanağı tutulduğu belirtildi. Resmi arabulucu sürecinde de olumlu bir netice elde edilemediği vurgulanarak, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince bugün itibarıyla grev uygulamasına geçilmesi kararı alındığı ifade edildi.

Grev oylaması ve tarih

Fabrikada yapılan grev oylamasına katılan 223 işçiden 186'sı greve 'Evet' derken, 36 işçi grev aleyhine oy kullandı ve bir oyun geçersiz sayıldığı kaydedildi. Açıklamada sendikanın, demokratik ve anayasal hak olarak grevi uygulamaya koyduğu ve 30 Ağustos 2025 tarihinde grevi başlatacakları duyuruldu.

Sendikanın gerekçesi ve uzlaşı çağrısı

Sendika metninde, grev hakkının demokrasinin ve sendikal mücadelenin vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi: 'Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası olarak, üyelerimizin ve tüm şeker işçilerinin haklarını korumak adına her türlü uzlaşma çabasını göstermemize rağmen, diyalog kanallarının tükenmesi ve taleplerimizin karşılanmaması üzerine, demokratik ve anayasal hakkımız olan grev kararını almaktan ve uygulamaktan başka çare kalmamıştır.'

Açıklamada ayrıca, 'Bizim mücadelemiz, yalnızca ücret artışı için değil, emeğin karşılığının alınması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması içindir. Şeker-İş olarak, Kütahya Şeker işçileriyle omuz omuza, demokratik haklarımız çerçevesinde 30 Ağustos 2025 tarihinde grevimizi başlatıyoruz. İşverenin adil ve makul bir teklif sunması halinde uzlaşmaya her zaman hazırız. Ancak üyelerimizin iradesi ve kararlılığıyla haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.' ifadelerine yer verildi.

