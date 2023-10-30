Selçuk Bayraktar, Cumhuriyetin 100. yılında Kızılelma için tarih verdi

Selçuk Bayraktar, Kızılelma Projesi İçin Önemli Tarihleri Açıkladı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde TCG Anadolu Gemisi'ni ziyaret eden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Kızılelma" projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak geliştirilen bu projeler, Türk mühendislerin büyük bir başarısı olarak tarihe geçiyor.

Bayraktar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 100 gemilik geçit töreni öncesinde TCG Anadolu Gemisi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Kızılelma ve Bayraktar TB3 insansız hava araçlarını inceledikten sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Kızılelma projesi, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağını geliştirme amacını taşıyor ve bu projenin ilk uçuşu yakın zamanda gerçekleştirildi. Bayraktar, projelerinin bir sene öncesine denk geldiğini ve büyük bir sürpriz olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta ise kısa pistli gemilere konuşlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar, bu projelerin Türk mühendislerinin Cumhuriyetin 100. yılına özel bir hediyesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, projelerin deniz muharebesi ve havacılık tarihinde bir çığır açacağını ifade etti. Bayraktar, projelerin 2024 yılında üretime girmesini hedeflediklerini ve 2025 yılında TCG Anadolu Gemisi'nde görev yapmaya başlamayı planladıklarını belirtti.

Geliştirme çalışmalarının hızla devam ettiği projeler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Bu projeler sayesinde Türk ordusu, yeni bir döneme hazırlanıyor ve milli savunma kapasitesi daha da güçleniyor. Bayraktar, projelerin milli gurur kaynağı olduğunu ve Türk mühendislerinin yeteneklerini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Selçuk Bayraktar, 'Kızılelma' Projesi İçin Tarih Açıkladı: Heyecan Verici Gelişme!

Türkiye Savunma Sanayisi Başkanı Haluk Görgün, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yaptığı açıklamada, savunma sanayisindeki büyük başarıları ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki etkileyici konumunu vurguladı.

Görgün, öncelikle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak tüm milleti tebrik etti. Savunma sanayisinde yer alan firmaların, üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve bu alanda çalışan insan kaynağının bir araya gelerek Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirdiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin sahip olduğu platformlar ve bu platformlarda kullanılan teknolojiler hakkında konuşan Görgün, deniz platformlarından başlayarak savaş gemilerine, hatta uçak gemilerine kadar geniş bir yelpazede üst düzey teknolojiye sahip olduklarını belirtti.

Savaş gemileri üzerine insansız hava araçları (SİHA) geliştirmenin dünyada çok sınırlı ülkeler tarafından başarıldığına dikkat çeken Görgün, Türkiye'nin bu alanda öne çıktığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu başarılarla dünyanın dikkatini çektiğini ve diğer ülkelerin bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.