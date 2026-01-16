Selçuk Üniversitesi'ne 800 Yataklı Yeni Hastane 2026 Yatırım Programı'nda

Selçuk Üniversitesi'ne 800 yataklı yeni hastane 2026 Yatırım Programı'na alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Bina Projesi, 2026 Yatırım Programı'na dahil edildi. Proje kapsamında 120 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek, 800 yataklı modern bir hastane inşa edilecek.

Hedefler ve tasarım

Selçuk Üniversitesi, sağlık alanındaki güçlü konumunu daha da ileri taşıyacak kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor. Yeni binanın tasarımı; ileri teknoloji tıbbi cihazlarla donatılmış, dijital sağlık altyapısı güçlü, hasta güvenliği ve konforunu merkeze alan, aynı zamanda sağlık çalışanlarının verimliliğini artıracak şekilde planlanacak.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yılmaz, "Tıp Fakültesi Hastanemiz, 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti verilen ve 150 bin ameliyatın gerçekleştirildiği güçlü bir sağlık hizmeti potansiyeline sahiptir. Yeni hastane binamızla birlikte bu kapasiteyi daha da artıracak; tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde güncel, yenilikçi ve ileri teknolojik sağlık hizmetlerini daha etkin biçimde sunacağız. Bu yatırım, Konya’nın sağlık alanındaki bölgesel merkez olma konumunu daha da pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve destek

Prof. Dr. Yılmaz, "Bu stratejik sağlık yatırımının 2026 Yatırım Programı’na alınmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde sürece katkı sunan tüm siyasi iradeye, ilgili bakanlıklara, bürokratlarımıza, milletvekillerimize ve bu büyük dönüşüm sürecine destek veren Üniversitemizin tüm akademik ve idari personeline, sağlık çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Beklenen etki

Yeni hastane binasının tamamlanmasıyla Konya ve çevre illerde yaşayan vatandaşların nitelikli, erişilebilir ve çağdaş sağlık hizmetlerine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaşacak. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, sağlıkta referans merkezlerden biri olma konumunu daha da güçlendirecek.

