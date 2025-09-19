Senatör Jeff Merkley'den Tarihi Tasarı: ABD'nin Filistin'i Tanıması Talep Ediliyor

Senato tarihinde ilk kez Filistin tanınması için resmî talep sunuldu

Oregon Senatörü Jeff Merkley, Senato'ya sunduğu ve tarihinde bir ilk sayılan karar tasarısıyla Başkan Donald Trump'tan Filistin devletini resmen tanımasını talep etti. Tasarı, 7 Demokrat ve 1 bağımsız senatör tarafından destekleniyor.

Tasarı metninde, iki devletli çözümün hem Filistin hem de İsrail'in güvenliği ve refahı için kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Metinde ayrıca, 1967 sınırlarına atıf yapan 242 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı'na dikkat çekildi.

Tasarı, uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm ilkeleri çerçevesinde, ABD'nin güvenli bir İsrail ile birlikte silahsızlandırılmış bir Filistin devletini tanımasını talep ediyor. Metinde ayrıca Filistin yönetimine yönelik beklentiler de yer aldı: Avrupa ülkelerine verilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve 2026'da seçim yapılması gerekliliği belirtildi; Hamas'a ise silah bırakma çağrısı yapıldı.

Merkley tasarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin devletinin tanınması, ABD'nin Filistinliler ve İsraillilerin özgürlük, haysiyet ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir gelecek inşa etmek için atabileceği pratik bir adım olmakla kalmayıp, aynı zamanda yapılması gereken doğru şeydir. Amerika liderlik etme sorumluluğuna sahiptir ve şimdi harekete geçme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Senatör Merkley ayrıca, "Bu karar farklı bir yol izlenmesini gerektiriyor. Öncelikle, derhal ateşkes sağlanmalı, tüm rehineler iade edilmeli ve yardımlar ulaştırılmalı. Ancak daha sonra, gelecek için barış ve refahın temeli atılmalı ve bunun için tek geçerli yol, iki devlet çözümdür. Filistin devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarıya imza koyan diğer senatörler arasında Chris Van Hollen, Tim Kaine, Peter Welch, Tina Smith, Tammy Baldwin, Mazie Hirono ile bağımsız Senatör Bernie Sanders bulunuyor.