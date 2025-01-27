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Senegal'de Filistin'e Destek Grafitilerine Saldırı

Dakar'da Filistin'e destek amaçlı grafitiler, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Panafrikan sanatçılar durumu telafi etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:49
Senegal'de Filistin'e Destek Grafitilerine Saldırı

Dakar'da Filistin'e Destek Grafitilerine Saldırı

Senegal'in başkenti Dakar, geçtiğimiz yıl ekim ayında Filistin'e destek amacıyla yapılan grafitilere yönelik yapılan siyonist saldırılarla gündeme geldi. Ouakam Mahallesi'ndeki işlek caddelerde yer alan grafitilerin üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İsrail bayrağı ve Filistin'e hakaret içeren mesajlar yazıldı.

Panafrikan Grafiti Sanatçıları Kolektifi (RBS) ile Apartheid Karşıtı Afrikalı Sanatçılar grubu, bölge halkının haber vermesi üzerine, tahrip edilen grafitileri yeniden boyadı. RBS Başkanı ve ünlü grafiti sanatçısı Serigne Mansour Fall (Madzoo), durumu AA muhabirine değerlendirdi. Fall, "Bu grafitilerin yarattığı etkiden rahatsız olan henüz kim olduğunu belirlemediğimiz kişi ya da kişiler, çizimlerin üzerine siyonist mesajlar yazdı. Kimlik tespiti için yetkililere başvurduk. Onların bu çirkin ve emperyalist mesajlarının görünür olmasını istemedik. O nedenle hemen grafitileri onarmaya geldik," dedi.

Fall, sokak grafitilerinin saldırıya uğramasına alışkın olduklarını ve Filistin'in yanında durmak için grafitileri yenilediklerini belirtti. Daha önce yaptıkları Filistinli edebiyatçı Ghassan Kanafani'nin grafitisinin yanına, Gazzeli akademisyen ve şair Rıfat el-Arir'in "Eğer ölmem gerekiyorsa, hikayemi anlat" başlıklı şiirinin Volofça çevirisini eklediklerini de ifade etti.

Grafitiler arasında Filistin direnişinin sembol karikatürü Hanzala, elinde silahıyla resmedilen Filistin direnişinin simgelerinden Leyla Halid ve Filistinli gazeteci Bisan Owda gibi birçok önemli figür bulunuyor. Ayrıca, filistin meselesinin unutulmaz şahsiyetleri ile birlikte boykot çağrısı yapan mesaj ve çizimler de eserlerde yer alıyor.

Senegal ve Filistin'in Tarihi İlişkileri

Senegal’in Filistin ile olan tarihsel bağları, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1960'lı yıllara kadar uzanmaktadır. Filistin’in bağımsızlığına verdiği destekle tanınan Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail’de arabuluculuk görevine üstlenmiştir. 1975 yılından beri Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık eden Senegal, 1989’da Filistin’in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkesi olmuştur.

Eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat’a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alan Senegal, 1973’teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini 1992’ye kadar kopartmıştır. Bu bağlamda, Senegal Filistin’in Afrika’daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanmaktadır.

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