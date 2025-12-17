Serebral Palsili Ergin Yavuzer Engel Tanımadı: Yamaç Paraşütüyle Gökyüzüne Uçtu

Rüyasındaki uçuşu gerçeğe çeviren Yavuzer, gökyüzünde engel olmadığını söyledi

Adana’da yaşayan 35 yaşındaki serebral palsi hastası Ergin Yavuzer, rüyasında kendini uçarken gördü; uyandığında bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. 2023 yılında başladığı yamaç paraşütü ile gökyüzüyle buluşan Yavuzer, 'Gökyüzü herkesin, gökyüzünde engel yok. İnsan isterse sınırlarını aşabiliyor' dedi.

Doğum sırasında kordonların boynuna dolanması nedeniyle beyne oksijen gitmemesi sonucu beynin kas hareketini kontrol eden bölgelerinde hasar oluşan Yavuzer, bu nedenle yüzde 52 fiziksel engelli olarak dünyaya geldi ve üç yaşına kadar yürüyemedi. Yaşadığı fiziksel engellere rağmen hayallerinden vazgeçmedi.

Annesi tıp fakültesinde memur, babası emekli olan iki kardeşin büyüğü olan Yavuzer, ailesinin desteğiyle eğitimine devam etti. Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirip Yüreğir Devlet Hastanesi’nde memur olarak çalışan ve evlenen Yavuzer, aynı zamanda eğitimine devam ederek iş güvenliği uzmanı oldu. 2023 yılında yamaç paraşütüne başlayıp eğitimler alan Yavuzer, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yaşadığı heyecanı anlattı.

Binicilik sporuna da meraklı olduğunu söyleyen Yavuzer, 'Birçok spor yaptım ama gönlümü yamaç paraşütüne kaptırdım. Yukarıda özgürlük olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yukarıda engelli olduğumu hissetmiyorum. Bir koltuğa oturuyorum ve manzaranın tadını çıkarıyorum' diye konuştu.

Rüyasında yeşil zemin üstünde koşarak havalandığını anlatan Yavuzer, bu rüyanın kendisi için bir işaret olduğunu düşündüğünü ve 'Acaba bu işaret mi' diyerek Güner hocayla tanıştıklarını söyledi. İlk etapta 'yapamazsın' yanıtını aldığını, ancak kararlılığı ile hocayı ikna edip spora başladığını aktardı.

Yavuzer, spor yapma amacını 'Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz' diyerek benzer hastalara ilham vermek olarak açıkladı. Spora başlarken Güner hocamın büyük emeği olduğunu belirten Yavuzer, sol kolunun aşağıda olduğunu ve bunun bu spor için istenmeyen bir durum olduğunu söyledi; spor salonunda sol kolunu yukarı kaldırmak için çalışarak dengeyi sağladığını ekledi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Güner Akkaya ise, "Ergin ile 2023 yılında tanıştık. Yamaç paraşütü sporunu yapmak istediğinde, açıkçası yüzde 52 engeli olduğu için sakıncalı olacağını düşündüm. Bizim için kesinlikle olmaz değildi" diyerek süreci anlattı. Akkaya, bu sporda en önemli sağlık şartının kalp ve damar sağlığı olduğunu, bu tür rahatsızlıklar olmadığı sürece sporun yapılabildiğini ve dünyada bacağı, kolu hatta gözü olmayan pek çok kişinin uçtuğu örnekler olduğunu vurguladı.

Güner Akkaya, Ergin’in ısrarı ve istekliliğinin kendisini ikna ettiğini, 'İyi ki Ergin’e bir şans vermişiz' diyerek Ergin’in Türkiye’de birçok noktada uçtuğunu ve yurt dışında da uçuşlar yaptığını belirtti.

Ergin Yavuzer ise hayat hikayesinin kendisi gibi hastalara ilham olmasını istediğini ifade ederek, herkesin doğarken bir amacı olduğuna inandığını söyledi.

ADANA'DA YAŞAYAN 35 YAŞINDAKİ SEREBRAL PALSİ HASTASI ERGİN YAVUZER, RÜYASINDA KENDİNİ UÇARKEN GÖRDÜ, UYANDIĞINDA İSE BU HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEYE KARAR VERDİ. YAVUZER, YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPARAK GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU.