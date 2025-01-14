Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım Soruşturmasında Tanık Olarak Dinlenecek

Menajer Ayşe Barım hakkında sürdürülen soruşturmada, Serenay Sarıkaya tanık olarak ifade vermeye çağrıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:08
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım Soruşturmasında Tanık Olarak Dinlenecek

Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım Üzerine Soruşturma Kapsamında Tanık Olarak Dinlenecek

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma, sosyal medya platformlarında yer alan iddialar ve paylaşımlar nedeniyle başlatıldı. Barım'ın menajerliğini yaptığı bazı sanatçı ve oyunculardan gelen şikayetler üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkartılması hedefleniyor.

Soruşturma çerçevesinde Ayşe Barım'ın menajerliğini yürüttüğü Serenay Sarıkaya, ifadesinin alınması için tanık olarak çağrıldı. Barım, sektörde tekelleşmeye yol açma iddialarıyla gündeme gelmiş ve karşı çıkan sanatçıları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Bu gelişmelerin ardından, Barım'a yurt dışına çıkış yasağı da konulmuş durumda.

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