Serik'te Jandarma Operasyonu: 6 Tabanca ve 193 Mermi Ele Geçirildi

Antalya Serik'te jandarma ekiplerinin operasyonunda 6 tabanca, 2 av tüfeği, 193 mermi ve 7 şarjör ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:25
Serik'te Jandarma'dan Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Operasyon ve ele geçirilenler

Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından ilçede arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 193 adet tabanca mermisi ve 7 adet şarjör ele geçirildi. Aramalar, 8 şüpheli şahsa ait adreste gerçekleştirildi.

Ele geçirilen silahlara el konulurken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

