Serik'te Jandarma Operasyonu: 6 Tabanca ve 193 Mermi Ele Geçirildi

Serik'te Jandarma'dan Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Operasyon ve ele geçirilenler
Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından ilçede arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 193 adet tabanca mermisi ve 7 adet şarjör ele geçirildi. Aramalar, 8 şüpheli şahsa ait adreste gerçekleştirildi.
Ele geçirilen silahlara el konulurken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.
