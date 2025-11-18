Serik'te Kardeşlerin 'Aynı Gün' Düğünü: Musa ve Raşit Aynı Yaştaki Gelinlerle Evlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde Musa (24) ve Raşit Kaşlı (24), babalarının geleneğini sürdürüp aynı gün, aynı yaştaki gelinlerle evlendi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:06
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Musa (24) ve Raşit Kaşlı (24) kardeşler, babalarının geleneğini sürdürerek aynı gün düğün yaptı ve kendileriyle aynı yaştaki gelinlerle dünya evine girdi.

Çocukluktan gelen 'ikiz gibi' bağ ve ortak düğün kararı

İkiz olmayan ancak aynı yıl dünyaya gelen ve çocukluklarından beri "ikiz gibi" büyüyen kardeşler, en büyük hayallerinin aynı anda evlenmek olduğunu anlattı. 2001 yılının 2 Ocak tarihinde doğan ağabey Musa ile 28 Ekim doğumlu kardeşi Raşit, her şeyi birlikte yaptıkları için düğünlerini de ortak yapmak istediklerini söyledi. Aileleri ve eş adaylarının onayıyla karar kesinleşti.

Musa Kaşlı, üniversitede pencereden gördüğü eşi Dilara ile tanışma hikâyesini anlatarak, zamanla ailelerin birbirini tanıdığını belirtti. Düğünü birlikte yapma sürecine değinen Musa, "Babamız da kardeşiyle aynı gün evlenmiş, geleneği bozmak istemedik. İkiz değiliz ama ikiz gibi büyüdük, her şeyi birlikte yaptık." dedi.

Raşit Kaşlı ise eşi Emine ile 6 yıl önce tanıştıklarını, arkadaşlıklarının bugünlere taşındığını ve bu düğün için 6 yıl beklediklerini ifade etti. Raşit, "Babadan gelen gelenek olduğu için ve abimle birlikte büyüdüğümüz için bu kararı aldık. Ailemiz çok mutlu oldu." diye konuştu.

Gelinler Dilara Kaşlı ve Emine Kaşlı de ortak düğün kararının kendilerini yakınlaştırdığını, ilk kez böyle bir gelenekle karşılaştıklarını ve bu anı yaşamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

