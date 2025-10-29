Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Seul'de Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Büyükelçi Murat Tamer ev sahipliğinde resmi tören ve kültürel etkinliklerle kutlandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve tören

Programa Güney Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakan Yardımcısı, Koreli milletvekilleri, Belediye Başkanları, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri, Koreliler ile ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Tören kapsamında iki ülke marşları okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı paylaşıldı.

Büyükelçi Tamer'in konuşması

Programda konuşan Murat Tamer, Cumhuriyetin 102. yılı münasebetiyle düzenlenen programa katılanlara teşekkür ederek, Cumhuriyetin 102. yıldönümünü konuklarla birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tamer, Türkiye ile Kore halklarının dostluğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: 'Bundan 102 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimiz bağımsızlık iradesini dünyaya ilan etti. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, adalet, çağdaşlık ve ilerleme idealleri üzerine inşa edildi.'

Büyükelçi Tamer, Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı''nda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti ve Türkiye'nin dış politikada barış, adalet ve insanlık onurundan yana olduğunu vurguladı.

Kore ile tarihsel ve güncel bağlar

Tamer, Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun sadece diplomatik belgelerle sınırlı olmadığını, 'kan kardeşliğiyle tarihe yazılan bir destan' olduğunu anımsattı. Kore Savaşı'nda Türk askerlerinin Kore'nin özgürlüğü için verdikleri mücadeleye dikkat çekti ve bu ortak fedakarlığın iki halk arasında eşsiz bir bağ oluşturduğunu söyledi.

Konuşmada, bu mirasın savunma sanayiinden yüksek teknolojiye, eğitimden kültürel değişimlere kadar yeni iş birliklerine ilham vermeye devam ettiği kaydedildi. Ayrıca Tamer, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün arttığını ve Güney Kore'den Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında düzenli bir artış olduğunu belirtti.

Kültürel etkinlik

Programda Güney Koreli Hoondoo müzik grubu da yer aldı. Grup, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan 'Parla' isimli marşı Türkçe olarak seslendirdi.

