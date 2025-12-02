Seyyid Burhaneddin 781. Vefat Yıldönümü: 'Seyyid-i Sırdan' Anma Programı 4-5 Aralıkta

Seyyid Burhaneddin 781. vefat yıldönümü anılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Birlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen anma programı, Seyyid Burhaneddin’in 781. vefat yıldönümü vesilesiyle 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon ve destekçiler

Programa ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organizasyonda Kayseri Valiliği ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ön plana çıkıyor. Etkinliğe ayrıca Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı katkı sağlıyor.

Program takvimi ve açılış

Anma programının açılışı 4 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacak. Etkinlikler 4-5 Aralık tarihlerini kapsayacak şekilde panel ve çeşitli anma faaliyetlerinden oluşacak.

Tasavvuf konseri ve sema

Program kapsamında düzenlenecek Tasavvuf Konseri ve Sema Mukabelesi, 5 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Konserde Ömer Faruk Güney ve Kasidehan Aziz Hardal sahne alacak ve Kayserililer için özel bir anma sunulacak.

Katılım ücretsizdir ve program, Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan etkinlikler bütününün parçası olarak planlanmıştır.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAYSERİ VALİLİĞİ VE BİRLİK VAKFI İŞ BİRLİĞİNDE SEYYİD BURHANEDDİN’İN 781. VEFAT YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 4-5 ARALIK TARİHLERİNDE ‘SEYYİD-İ SIRDAN’ TEMASIYLA ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK.