Seyyid Burhaneddin 781. Vefat Yıldönümü: 'Seyyid-i Sırdan' Anma Programı 4-5 Aralıkta

Seyyid Burhaneddin’in 781. vefat yıldönümü anma programı 'Seyyid-i Sırdan' temasıyla 4-5 Aralık'ta Kayseri'de; paneller, tasavvuf konseri ve sema yer alacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:00
Seyyid Burhaneddin 781. vefat yıldönümü anılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Birlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen anma programı, Seyyid Burhaneddin’in 781. vefat yıldönümü vesilesiyle 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon ve destekçiler

Programa ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organizasyonda Kayseri Valiliği ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ön plana çıkıyor. Etkinliğe ayrıca Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı katkı sağlıyor.

Program takvimi ve açılış

Anma programının açılışı 4 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacak. Etkinlikler 4-5 Aralık tarihlerini kapsayacak şekilde panel ve çeşitli anma faaliyetlerinden oluşacak.

Tasavvuf konseri ve sema

Program kapsamında düzenlenecek Tasavvuf Konseri ve Sema Mukabelesi, 5 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Konserde Ömer Faruk Güney ve Kasidehan Aziz Hardal sahne alacak ve Kayserililer için özel bir anma sunulacak.

Katılım ücretsizdir ve program, Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan etkinlikler bütününün parçası olarak planlanmıştır.

