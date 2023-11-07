SGK'dan son dakika erken emeklilik açıklaması: Öğretmen, sağlık çalışanları...

Emekli olmak için gün sayanlara müjdeli haber geldi. Erken emeklilik haklarına sahip mesleklerin listesi yayınlandı. SGK tarafından duyurulan haber üzerine bu mesleklerde görev yapan herkes erken emekli olabilecek.

SGK'dan son dakika erken emeklilik açıklaması: Öğretmen, sağlık çalışanları...
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SGK erken emeklilik için meslek listesini güncellerken kamu sektöründe çalışanlar, maden işçileri, öğretmen, havacılık ve sağlık sektöründeki herkesi kapsadığı iddiaları ortalığı karıştırdı. İşte SGK'nın resmi duyurusu...

ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

6 Kasım 2023 tarihinde bazı basın yayın organlarında erken emeklilik hakkı verilirken mesleklerin listesi yayınlandı. Listeye bakılarak ağır çalışma şartlarından dolayı bazı meslek gruplarına erken emeklilik hakkı tanıtıldı. SGK tarafından yayınlanan listede, 5510 sayılı kanunun 40. maddesinde yer alan işyerlerinde ve işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet verme süresi içerisinde faydalanabilecek.

erken emeklilik meslekleri

Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin verdiği karar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı, iş güvenliği ve teknolojik gelişmeler, yaptıkları işler dolayısıyla çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan meslekler ele alındı.

Yayın organlarında bulunan fiili hizmet süresi içerisinde liste güncellenirken listeye öğretmen, havacılık sektörü, kamu ve sağlık çalışanları dahil edilerek erken emeklilik müjdesi verildi. 

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