Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı

Siber Güvenlik Kanunu Hayata Geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 12 Mart'ta kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girmiştir.

Yerli ve Milli Ürünlere Öncelik Verilecek

Yeni kanun ile birlikte, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda yerli ve milli ürünlerin kullanımı ön planda tutulacaktır. Bu doğrultuda, kişisel veriler ve ticari sırların korunmasını amaçlayan maddeler de düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması

Tasarıya göre, kişinin izni olmadan elde edilen veriler, gerekli koşullar ortadan kalktığında otomatik olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu uygulamanın detayları, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmektedir.

Siber Güvenlik Kurulu Oluşumu

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşacaktır. Kurul, gerektiğinde komisyon ve çalışma grupları da oluşturabilecek.

Siber Saldırılara Ağır Cezalar Geliyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücüne yönelik gerçekleştirilen saldırılar için, 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası gibi ağır cezalar öngörülmektedir. Ayrıca, elde edilen verilerin siber uzayda yayılması durumunda, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.

Bilgiyi İfşa Edenler Cezalandırılacak

Kamu kurum ve kuruluşları dışında, yetkililere bilgi ve veri vermeyi reddedenler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezası öngörülmektedir. Sır saklama yükümlülüğünü ihlal edenler de 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktır.