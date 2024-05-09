Şiddete karşı öğretmenler iş bırakıyor: MEB ise okulların açık olacağını açıkladı

İstanbul’da bir lise müdürünün öğrencisi tarafından vurularak öldürülmesi ve son dönemde öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle öğretmenler, ülke genelinde yarın (10 Mayıs) iş bırakma eylemi yapacak. Konu ile ilgili olarak okulların tatil edildiği söylentilerine dair ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların yarın açık olacağı duyurusunu yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, protesto kararı ile ilgili olarak sendikalardan gelen kararın öğretmenleri ilgilendirdiğini, okulların tatil edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Bugün de derse girmediler

Yaşananlara dair protesto gösterileri, bugün başladı. Sendikalı öğretmenler, Müdür Oktugan’ın öldürmesini protesto etmek için bugün ilk derse girmedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaşanan bu şiddet olaylarının münferit olmadığını ve yaygın bir toplumsal sorun olduğuna dikkat çekti. Yalçın, şiddet olayları için acil ve köklü bir çözüm talebinde olduklarını ifade etti.