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Şiddetli fırtına alarmı! Meteoroloji, 3 ili vuracak fırtınaya karşı uyardı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi. Hakkari, Şırnak ve Van için kuvvetli rüzgara maruz kalacağı yönünde uyarı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:36
Şiddetli fırtına alarmı! Meteoroloji, 3 ili vuracak fırtınaya karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın gücünü artıracağını duyurdu. Hakkari, Şırnak’ın doğu kesimi ve Van’ın güney bölgesi kuzey ve kuzeydoğudan esen kuvvetli rüzgarlara (40-60 km/saat) hazırlıklı olsun. Yüksek ve dağlık alanlarda ise ara sıra fırtına (60-80 km/saat) görülebileceği öngörülüyor.

Fırtına gece yarısına kadar sürecek. Rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği ulaşım sorunları, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar yığınları ve çığ riski gibi durumlara karşı önlem alınması ve dikkat edilmesi önemli.

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Şiddetli fırtına alarmı! Meteoroloji, 3 ili vuracak fırtınaya karşı uyardı

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