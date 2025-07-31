Sıfır Atık Vakfı Yeşil Girişimcileri Bir Araya Getirdi

Sıfır Atık Vakfı, Yeşil Girişimcileri Topladı

Sıfır Atık Vakfı, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın tüm sektörlerde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, çevresel duyarlılığı yüksek girişimcileri bir araya getirdi.

Etkinlik, Sıfır Atık Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlendi ve sürdürülebilir malzemeler alanında üretim yapan girişimcilerin buluşması sağlandı. Katılımcılar, döngüsel ekonomi çerçevesinde üretim modelleri, malzeme inovasyonu ve girişimlerin karşılaştığı yapısal zorluklar gibi konuları ele aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, vakfın yalnızca bir çevre politikası değil, topyekun bir kültürel dönüşüm hedeflediğini belirtti. Ağırbaş, sürdürülebilir bir geleceğin yalnızca bireysel farkındalıklarla değil, sistematik ve çok paydaşlı bir dönüşümle mümkün olabileceğini vurguladı.

Ağırbaş, çevre konularındaki ticari ekosistemin gelişimine liderlik etmenin önemine değinerek, bunun sağlanmaması durumunda, girişimlerin yeterince hızlı büyüyemeyeceğini ifade etti. "Sıfır Atık Vakfı siz değerli girişimcilerin önünü nasıl açabilir?" şeklinde bir soru yöneltti.

dünyanın iklim ve çöp krizine doğru sürüklendiğini belirten Ağırbaş, çevre dostu olmanın bir zorunluluk haline geldiğini dile getirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" Girişimi'nin Türkiye'nin uluslararası başarılarının temelini oluşturduğunu kaydetti.

Etkinliğin sonunda, katılımcı 13 girişimci, girişimlerini tanıtmak amacıyla hazırladıkları sunumları paylaştı.

Sıfır Atık Vakfı'ndan Sermaye Desteği

Etkinlik sonrası AA muhabirine demeç veren Ağırbaş, çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında ortak bir akıl oluşturmak için genç girişimcilerle buluşmanın önemini vurguladı.

Ağırbaş, sıfır atık ve çevre konularında fikri olan ama girişim sermayesi olmayan genç girişimcilere çağrıda bulundu. "Sıfır Atık Vakfı, bu alanda önemli bir destek mekanizması oluşturacak" dedi.

Ayrıca, sosyal girişimlerin de desteklenmesi gerektiğini ifade eden Ağırbaş, vakıf bünyesinde sosyal girişimciler için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Ağırbaş, projelerini iletmek isteyen tüm vatandaşları vakfın web sitesine yönlendirdi. "Toplumun her kesimini dinleyip ortak akıllı ve ortak fikir oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

Katılımcılar

Toplantıya katılan girişimciler arasında Packoroma'dan Zeynep Ilgaz Çiftçi, Habitat Derneği'nden Hasan Basri Cihan, Agripoli'den Arda Kilinçkını, Varsapp'tan Zeynep Eliçin, Ecording'den Mert Karslıoğlu, Laska'dan Onur Güdü, Carbon Gate'den Okan Dursun, Wasterpresso'dan Cavid Bayramlı, Harcy'den Ahmet Haris Hala ve Melih Gazi Küşüm, Studio Blai'den Tolga Kalcıoğlu, Yenir'den Dolunay Kaplan, Bugün Yap'tan Serpil Kacal ve Telvedem'den Ümit Işler yer aldı.

Sıfır Atık Vakfı, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın tüm sektörlerde hayata geçirilmesi amacıyla, girişimcilik dünyasının çevresel duyarlılığı yüksek temsilcileriyle bir araya geldi. Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm ilkeleri doğrultusunda çevre bilinci yüksek girişimcileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen etkinlik Sıfır Atık Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın tüm sektörlerde hayata geçirilmesi amacıyla, girişimcilik dünyasının çevresel duyarlılığı yüksek temsilcileriyle bir araya geldi. Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm ilkeleri doğrultusunda çevre bilinci yüksek girişimcileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen etkinlik Sıfır Atık Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.