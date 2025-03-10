Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

0 Faizli Kredi İmkanında Artış!

QNB Finansbank, sıfır faizli kredi müjdesi ile nakit ihtiyacınızı karşılamak için yeni bir kampanya başlattı. 55.000 TL'ye kadar sunulan bu faizsiz kredi fırsatına, şubeye gitmeden ve uzun kuyruklarda beklemeden, sadece birkaç tıkla ulaşabileceksiniz.

Acil Nakit İhtiyacına Çözüm

Nakit ihtiyacının artışıyla birlikte, vatandaşları kredi kullanmaya yönlendiren şartlar ortaya çıkıyor. Artan faiz oranlarının kredi kullanımını zorlaştırdığı bu dönemde QNB Finansbank, faizsiz kredi olanaklarını genişletti. Banka, yeni müşterileri için 20 Ocak - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak %0 faizli kredi kampanyası sunuyor.

Kampanya Detayları

Kampanya, yalnızca yeni müşterileri ve mobil üzerinden müşteri olma işlemlerini tamamlayanları kapsıyor. Görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan herkes, akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla bu fırsattan yararlanabilecek.

Hem Büyük Hem Küçük Tutarlar İçin Krediler

30.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri için %0 faiz garantisi sunulurken, bu tutar üzerindeki kredilerde farklı faiz oranları geçerli olacaktır. Ayrıca, 25.000 TL’lik faizsiz nakit avans imkanı, yeni kredi kartı müşterilerine sunulmaktadır.

Başvuru Kolaylığı

Başvurular, yalnızca QNB Mobil uygulaması üzerinden, görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecinin tamamlanmasının ardından yapılabilecektir. Mobil uygulamayı indirip, “Görüntülü Görüşme ile Müşteri Ol” seçeneği ile avantajlı kredilerden faydalanabilirsiniz.