Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

QNB Finansbank, 0 faizli kredi imkanı sunarak 55.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacını karşılıyor. Kampanya 20 Ocak - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:12
Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

0 Faizli Kredi İmkanında Artış!

QNB Finansbank, sıfır faizli kredi müjdesi ile nakit ihtiyacınızı karşılamak için yeni bir kampanya başlattı. 55.000 TL'ye kadar sunulan bu faizsiz kredi fırsatına, şubeye gitmeden ve uzun kuyruklarda beklemeden, sadece birkaç tıkla ulaşabileceksiniz.

Acil Nakit İhtiyacına Çözüm

Nakit ihtiyacının artışıyla birlikte, vatandaşları kredi kullanmaya yönlendiren şartlar ortaya çıkıyor. Artan faiz oranlarının kredi kullanımını zorlaştırdığı bu dönemde QNB Finansbank, faizsiz kredi olanaklarını genişletti. Banka, yeni müşterileri için 20 Ocak - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak %0 faizli kredi kampanyası sunuyor.

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Kampanya Detayları

Kampanya, yalnızca yeni müşterileri ve mobil üzerinden müşteri olma işlemlerini tamamlayanları kapsıyor. Görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan herkes, akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla bu fırsattan yararlanabilecek.

Hem Büyük Hem Küçük Tutarlar İçin Krediler

30.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri için %0 faiz garantisi sunulurken, bu tutar üzerindeki kredilerde farklı faiz oranları geçerli olacaktır. Ayrıca, 25.000 TL’lik faizsiz nakit avans imkanı, yeni kredi kartı müşterilerine sunulmaktadır.

Başvuru Kolaylığı

Başvurular, yalnızca QNB Mobil uygulaması üzerinden, görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecinin tamamlanmasının ardından yapılabilecektir. Mobil uygulamayı indirip, “Görüntülü Görüşme ile Müşteri Ol” seçeneği ile avantajlı kredilerden faydalanabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor
2
İran Dışişleri Bakanı: Nükleer Programın Askeri Potansiyeli Yok
3
Alan Parsons İstanbul'da Konser Verecek
4
Van'da 49 Kilo 399 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
Trump, Grönland'a Milyarlarca Dolar Yatırım Yapmaya Hazır olduğunu Açıkladı
6
Japonya ve Kanada, Hint-Pasifik'te Barış İçin İşbirliğine Devam Ediyor
7
Rusya, Çin ve İran Çabahar Limanı'nda Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştiriyor

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!