Şii İsmaililerin Yeni İmamı Prens Rahim El Hüseyin Oldu

Portekiz’in başkenti Lizbon’da 4 Şubat tarihinde vefat eden Şii İsmaililerin imamı Ağa Han’ın yerine, büyük oğlu Prens Rahim El Hüseyin geçti. 88 yaşında hayata veda eden 49. İmam 4. Ağa Han’ın (Kerim el-Hüseyin Şah) vasiyeti doğrultusunda Prens Rahim El Hüseyin, yeni dini lider olarak atandı.

53 yaşındaki Prens Rahim El Hüseyin'in, ABD'deki Brown Üniversitesi'nde edebiyat eğitimi aldığı ve iki çocuğunun bulunduğu bilgisi veriliyor. İsmaililerin liderliğini, büyükbabasından 19 Ekim 1957 tarihinde devralan Ağa Han’ın cenazesinin, 9 Şubat’ta Lizbon’da yapılacak törenden sonra defnedileceği bildirildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından “majesteleri” unvanı ile onurlandırılan Ağa Han, aynı zamanda İspanya Kraliyet Ailesi ile de yakın ilişkilere sahipti. Ünlü Ağa Han Kalkınma Ağının kurucusu olan Ağa Han’ın yaklaşık 13 milyar dolar değerinde bir serveti olduğu iddia ediliyor.