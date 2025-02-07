DOLAR
35,94 -0,15%
EURO
37,35 -0,06%
ALTIN
3.294,34 -0,01%
BITCOIN
3.464.694,47 0,35%

Şii İsmaililerin Yeni İmamı Prens Rahim El Hüseyin Oldu

Ağa Han'ın vefatının ardından yerine büyük oğlu Prens Rahim El Hüseyin'in imam olarak geçtiği duyuruldu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 01:10
Şii İsmaililerin Yeni İmamı Prens Rahim El Hüseyin Oldu

Portekiz’in başkenti Lizbon’da 4 Şubat tarihinde vefat eden Şii İsmaililerin imamı Ağa Han’ın yerine, büyük oğlu Prens Rahim El Hüseyin geçti. 88 yaşında hayata veda eden 49. İmam 4. Ağa Han’ın (Kerim el-Hüseyin Şah) vasiyeti doğrultusunda Prens Rahim El Hüseyin, yeni dini lider olarak atandı.

53 yaşındaki Prens Rahim El Hüseyin'in, ABD'deki Brown Üniversitesi'nde edebiyat eğitimi aldığı ve iki çocuğunun bulunduğu bilgisi veriliyor. İsmaililerin liderliğini, büyükbabasından 19 Ekim 1957 tarihinde devralan Ağa Han’ın cenazesinin, 9 Şubat’ta Lizbon’da yapılacak törenden sonra defnedileceği bildirildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından “majesteleri” unvanı ile onurlandırılan Ağa Han, aynı zamanda İspanya Kraliyet Ailesi ile de yakın ilişkilere sahipti. Ünlü Ağa Han Kalkınma Ağının kurucusu olan Ağa Han’ın yaklaşık 13 milyar dolar değerinde bir serveti olduğu iddia ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şii İsmaililerin Yeni İmamı Prens Rahim El Hüseyin Oldu
2
Esed Rejiminin İşkencelerini İfşa Eden Sezar: 'Fotoğraflama Emri Üst Kademeden Geliyordu'
3
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Nebatiye ve Baalbek Bölgelerine Hava Saldırıları Düzenledi
4
Devlet Başkanı Abinader'den Haiti İçin Acil Yardım Çağrısı
5
ABD'de Helikopter ile Uçak Çarpıştı: Gözetleme Sistemi Kapalıydı
6
İngiltere ve Hollanda Başbakanlarından Ortak Hedefler: Ukrayna, Enerji ve İnovasyon Üzerine Görüşmeler
7
Filistin Başbakanı Mustafa, Mısır ile Gazze'deki Yardım Çabalarını Görüştü

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!