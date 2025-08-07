Siirt’te Arazi Anlaşmazlığı Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt’te Arazi Anlaşmazlığına Dayanan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt’in Eruh ilçesi Gelenkardeş köyünde, aileler arasında süregelen bir husumet nedeniyle çıkan arazi anlaşmazlığı, silahlı bir kavgaya dönüştü. Olayda, A.S. hayatını kaybederken, M.S. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Silahlı çatışmanın yaşandığı bölgede, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı bireyi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yaralı durumunun ciddiyetini koruyor.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili olarak hızlı bir müdahele gerçekleştirdi ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Siirt’in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

