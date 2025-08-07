DOLAR
40,63 -0,19%
EURO
47,39 -0,21%
ALTIN
4.447,5 -0,23%
BITCOIN
4.767.262,35 -0,12%

Siirt’te Arazi Anlaşmazlığı Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 22:53
Siirt’te Arazi Anlaşmazlığı Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt’te Arazi Anlaşmazlığına Dayanan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt’in Eruh ilçesi Gelenkardeş köyünde, aileler arasında süregelen bir husumet nedeniyle çıkan arazi anlaşmazlığı, silahlı bir kavgaya dönüştü. Olayda, A.S. hayatını kaybederken, M.S. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Silahlı çatışmanın yaşandığı bölgede, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı bireyi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yaralı durumunun ciddiyetini koruyor.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili olarak hızlı bir müdahele gerçekleştirdi ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Siirt’in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını...

Siirt’in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt’in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını...

Siirt’in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi