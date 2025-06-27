Siirt'te 'Bilim Kafe' Etkinliği: Enerji Teması Ele Alındı

Siirt'te 'Bilim Kafe' Etkinliği Gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı 'Bilim Kafe' etkinliği kapsamında Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından 'Enerjini Koru, Geleceğini Kurtar' temalı bir toplantı düzenlendi.

Dr. Fatih Bayrak'ın Sunumu

SİÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde görevli olan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bayrak, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'daki etkinlikte enerji konusunun insanlık tarihindeki önemini vurgulayarak, enerjinin var oluşumuzdan beri mevcut olduğunu, yalnızca türlerinin bilinmediğini ifade etti.

Enerjinin Önemi

Bayrak, bir işe başlamanın enerjisinin o işe başlamanın yarısını oluşturduğunu belirterek, bu bağlamda sloganların rolünün büyük olduğuna değindi. Bayrak, “Bu sloganlar kısa, öz ve akılcı olmalıdır. Davranış değişikliğini çağırmalı, geniş bir kitleye hitap etmeli ve duygusal etki yaratmalıdır” dedi.

Etkili Olması Gereken Enerji Mesajları

Enerji hakkında çeşitli bilgiler sunan Bayrak, “Enerji, iş yapabilme kapasitesidir. Çocuklarımız şu an burada koşarak, kaykaylara, scooterlara, bisikletlere binerken mekanik enerjiyi kullanıyorlar. Ancak iş yapabilme sadece mekanik enerji ile sınırlı değildir. Isıtma, aydınlatma, soğutma, taşıma ve haberleşme gibi birçok fiziksel süreci içerir” şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Etkinliğe SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, üniversitenin akademik ve idari personeli ile bazı vatandaşlar katıldı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından "Enerjini Koru, Geleceğini Kurtar" temalı toplantı düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından "Enerjini Koru, Geleceğini Kurtar" temalı toplantı düzenlendi.