Siirt'te Kızıl Şahin ve Ayı Yavrusu Doğaya Kavuştu

Siirt'te Kızıl Şahin ve Ayı Yavrusu Koruma Altında

Siirt'te hayvan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı, yalnız başına bulunan ayı yavrusu ise jandarma ekipleri tarafından sütle beslenerek doğaya salındı.

Ayı Yavrusu Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın yaban hayatının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmaların sürdüğü belirtildi. Eruh ilçesine bağlı Budamış köyünde yalnız görülen ayı yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine giden ekip, yavrunun sağlıklı olduğunu belirledi ve onu sütle besleyerek bulunduğu bölgeye yakın ormanlık alana bıraktı.

Kızıl Şahin Hızla Tedavi Edilecek

Pervari ilçesinin Ekindüzü köyünde yaralı halde bulunan kızıl şahin ise İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ)'ne teslim edildi. HAYDİ, şahin için ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine yönlendirdi.

Bu başarılı kurtarma operasyonları, Siirt'teki yaban hayatının korunması konusundaki çabaların ve duyarlı vatandaşların katkılarının bir göstergesi.

Siirt'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı, yalnız başına bulunan ayı yavrusu jandarma ekibi tarafından sütle beslenip doğaya bırakıldı.

Siirt'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı, yalnız başına bulunan ayı yavrusu jandarma ekibi tarafından sütle beslenip doğaya bırakıldı.