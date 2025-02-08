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Siirt'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:26
Siirt'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Siirt'te Üzücü Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Fırat P. yönetimindeki 34 BMM 417 plakalı otomobil, Batman-Kurtalan kara yolu üzerindeki Şenköy mevkisinde devrildi. Bu üzücü kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza Sonrası Acil Müdahale

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, araçta bulunan Kemal P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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