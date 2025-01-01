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Siirt'ten Suriye'ye İnsani Yardım: 3 Tır Uğurlandı

Siirt'ten Suriye'ye insani yardım taşıyan 3 tır, İHH'nın kampanyası ile yola çıktı. Yardım malzemeleri halkın desteğiyle hazırlandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:12
Siirt'ten Suriye'ye İnsani Yardım: 3 Tır Uğurlandı

3 Tır İnsani Yardım Suriye'ye Uğurlandı

Siirt'te, insani yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, Suriye'ye yola çıktı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla düzenlenen "Bir Güneş Doğuyor" kampanyası kapsamında toplanan gıda ve giyim malzemeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen bir program ile Suriyelilere ulaştırılmak üzere gönderildi.

Kampanya Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İHH Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, yaptığı açıklamada hayırseverlere teşekkür ederek, kampanyanın devam edeceğini duyurdu. Süzgün, "Suriye halkına destek olma zamanı. Bu vesileyle yardım talebinde bulunduğumuz vatandaşlardan büyük destek gördük. Geçen hafta yakacak dolu 2 tırımızı yolcu ettik. Bugün 3 tırı daha uğurluyoruz. Göndereceğimiz tırlardan biri su, diğerleri ise un ve bakliyat ile giyim malzemesi taşıyor," dedi.

Programda Yer Aldılar

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve birçok vatandaş katıldı. Yapılan dua ile birlikte tırlar Suriye'ye uğurlandı.

Siirt'te insani yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı. İHH Siirt İl Temsilcisi...

Siirt'te insani yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı. İHH Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün (ortada) açıklama yaptı.

Siirt'te insani yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı. İHH Siirt İl Temsilcisi...

Siirt'te insani yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı. İHH Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün (ortada) açıklama yaptı.

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