Şin-Bet Doha'da Hamas Suikast Girişimini Araştırıyor

İstihbarat hataları ve hassas mühimmat kullanımı mercek altında

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine yönelik düzenlenen ve başarısız olduğu anlaşılan saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre, Şin-Bet olay öncesinde toplanan istihbaratın neden yanlış veya eksik olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma, özellikle hedef olarak belirlenen binaya dair bilgilerin güvenilirliği üzerinde yoğunlaşıyor.

Habere göre, İsrail füzeleri hedef binayı vurdu ancak zamanla Hamas liderlerinin suikast girişiminden sağ kurtulduğu netlik kazandı. Bu gelişme, istihbarat zincirindeki kopuklukların ve operasyonel kararlardaki hataların sorgulanmasına yol açtı.

İddialara göre, emniyet teşkilatı liderleri saldırıya karşı çıktı; bu itirazlar, Gazze'de bir harekata başlamadan ve Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın esir takası önerisine yanıt vermesinin beklendiği bir dönemde gündeme geldi. Buna rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyon konusunda ısrarcı oldu.

Operasyonun bir başka kritik boyutu, istihbaratın temin edilme kaynağıyla ilgili: İsrail'in yurt dışında düzenlediği suikastlardan farklı olarak bu saldırı için istihbaratı Mossad yerine Şin-Bet sağladı. Bu durum, Şin-Bet'in topladığı bilgilerin güvenilirliği ve operasyonel hazırlığın neden farklı değerlendirildiği sorusunu beraberinde getiriyor.

Soruşturmanın odaklandığı bir diğer konu ise binanın yalnızca bir bölümünü hedef alan hassas mühimmat kullanımının gerekçesi. Şin-Bet, bu tercihin taktiksel mi yoksa istihbarattaki belirsizlikten mi kaynaklandığını araştırıyor.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hamas lider kadrosu kurtulurken, Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından Binyamin Netanyahu 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik sert bir üslupla, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Şin-Bet'in başlattığı soruşturma, hem istihbarat prosedürleri hem de dış operasyon koordinasyonunda olası eksikliklerin aydınlatılmasını amaçlıyor.