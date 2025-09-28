Şin-Bet Doha'da Hamas Suikast Girişimini Araştırıyor

Şin-Bet, Doha'daki başarısız suikastla ilgili istihbarat hatalarını ve kullanılan hassas mühimmat gerekçesini araştırıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 18:56
Şin-Bet Doha'da Hamas Suikast Girişimini Araştırıyor

Şin-Bet Doha'da Hamas Suikast Girişimini Araştırıyor

İstihbarat hataları ve hassas mühimmat kullanımı mercek altında

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine yönelik düzenlenen ve başarısız olduğu anlaşılan saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre, Şin-Bet olay öncesinde toplanan istihbaratın neden yanlış veya eksik olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma, özellikle hedef olarak belirlenen binaya dair bilgilerin güvenilirliği üzerinde yoğunlaşıyor.

Habere göre, İsrail füzeleri hedef binayı vurdu ancak zamanla Hamas liderlerinin suikast girişiminden sağ kurtulduğu netlik kazandı. Bu gelişme, istihbarat zincirindeki kopuklukların ve operasyonel kararlardaki hataların sorgulanmasına yol açtı.

İddialara göre, emniyet teşkilatı liderleri saldırıya karşı çıktı; bu itirazlar, Gazze'de bir harekata başlamadan ve Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın esir takası önerisine yanıt vermesinin beklendiği bir dönemde gündeme geldi. Buna rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyon konusunda ısrarcı oldu.

Operasyonun bir başka kritik boyutu, istihbaratın temin edilme kaynağıyla ilgili: İsrail'in yurt dışında düzenlediği suikastlardan farklı olarak bu saldırı için istihbaratı Mossad yerine Şin-Bet sağladı. Bu durum, Şin-Bet'in topladığı bilgilerin güvenilirliği ve operasyonel hazırlığın neden farklı değerlendirildiği sorusunu beraberinde getiriyor.

Soruşturmanın odaklandığı bir diğer konu ise binanın yalnızca bir bölümünü hedef alan hassas mühimmat kullanımının gerekçesi. Şin-Bet, bu tercihin taktiksel mi yoksa istihbarattaki belirsizlikten mi kaynaklandığını araştırıyor.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hamas lider kadrosu kurtulurken, Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından Binyamin Netanyahu 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik sert bir üslupla, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Şin-Bet'in başlattığı soruşturma, hem istihbarat prosedürleri hem de dış operasyon koordinasyonunda olası eksikliklerin aydınlatılmasını amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da tamamlandı: 164 bildiri, 783 katılımcı
2
Çorum Çukurören köyünde arazi yangını ormana sıçradı
3
Kalkiliye’de İsrailliler 100 Dönümlük Zeytinliği İşgal Edip Yerleşim Kurdu
4
Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır
5
Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner için tutuklamaya yönelik yakalama kararı
6
Şin-Bet Doha'da Hamas Suikast Girişimini Araştırıyor
7
Çin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Pekin'de Görüştü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı