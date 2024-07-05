Sinan Ateş davasında son gelişme: 10 sanık tahliye edildi!

Hafta boyunca devam eden duruşmada bugün, tanıkların ifadelerine yer verildi. Tanık ifadelerinin ardından mahkeme, tutuklu sanıkların savunmalarını, mevcut delil durumunu ve tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.
Duruşmada tanık olarak dinlenenler arasında, olay gününe dair önemli detaylar paylaşan motokurye Yusuf Mert ve iş adamı Yavuz Süleymanoğlu da bulunuyor. Mert, olay anında dikkatini çeken detayları paylaşırken, Süleymanoğlu ise tanıdığı sanıklar hakkında bilgiler verdi.
Mahkeme heyeti, dava dosyasını cumhuriyet savcısına gönderme kararı aldı ve duruşmayı 19 Temmuz tarihine erteledi.
Öte yandan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın mahkeme başkanına yönelik tepkisi nedeniyle duruşma salonundan çıkarıldığı hatırlatıldı. Tanal'ın olaylara karşı protesto şeklindeki tavrı dikkat çekti.