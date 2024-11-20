Sincap Yavrusunun Neşesi: Şakir Mitan'ın Sevimli Dostu Fındık

Van'da Sincap Dostluğu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Şakir Mitan, 4 ay önce tarlada çalıştığı sırada bulduğu bitkin haldeki sincap yavrusunu hayatına dahil etti.

Ulubeyli Köyü'nde Bir Karşılaşma

Mitan, Ulubeyli köyündeki ceviz ağacının altında hareketsiz yatan sincabını fark etti. Yavruyu alarak evine götüren Mitan, bir süre sütle besleyerek onu toparladı. Sevimli dostuna "Fındık" adını verdi.

Sağlığına Kavuşan Fındık

Dört aydır özenle baktığı Fındık, sağlıkla dolup taşarak Mitan ailesinin neşe kaynağı haline geldi. Mitan, sincabı elleriyle besleyerek ona kucak açtıklarını belirtti.

Yavru sincap, sürekli yanlarında olup, dışarıya bırakıldığında dahi geri döndüğünü dile getiren Mitan, "Sürekli yanımızda. Ceviz ve helva veriyoruz. Bizimle aynı sofrada besleniyor. Çocuklarım da ona çok alıştı. Çocuğum gibi bakıyorum. Ceviz verdiğimizde götürüp bir yere saklıyor. Sürekli hareket halinde." diye ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.