Sınıfa Giren Atmaca, Öğretmen Tarafından Yeniden Doğaya Salındı

Batman'da sınıfa giren atmaca, öğretmen tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:29
Sınıfa Giren Atmaca, Öğretmen Tarafından Yeniden Doğaya Salındı

Batman'da Sınıfa Giren Atmaca, Yeniden Doğaya Salındı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen ilginç bir olayda, Akalan İlkokulu'na giren bir atmaca, öğretmen tarafından yakalandı ve doğaya geri bırakıldı.

Olay, Hasankeyf ilçesindeki Akalın İlkokulu'nda ders sırasında gerçekleşti. Kapıdan içeri giren atmaca, çocuklarla dolu sınıfa girdi. Sınıf öğretmeni Fatih Aygün, bu beklenmedik misafiri öğrencileri ile birlikte yakaladı.

Öğretmen Aygün, deneyimi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ders işlerken bir anda sınıfa serçe girdi, ardından bir atmaca sınıfa daldı. Öğrenciler heyecan yaşadı. Tüm pencereleri açtık ancak atmaca dışarı çıkmadı. Ben de onu yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktım."

Atmacanın sınıfa girişi ve yeniden doğaya salınma anı, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi, bu da olayı daha da ilginç hale getirdi.

Bu olay, hem öğrenciler hem de öğretmenler arasında unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

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