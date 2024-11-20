Sınır Tanımayan Doktorlar, Haiti'deki Faaliyetlerini Polis Şiddeti Nedeniyle Durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar, Haiti'deki Faaliyetlerini Durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Haiti'deki faaliyetlerini, başkent Port-au-Prince'te artan polis şiddeti ve tehditleri nedeniyle durdurmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

MSF, Haiti'deki şiddet olaylarının tırmandığını ve bu nedenle söz konusu kararın alındığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, "Polis şiddeti ve tehdidi MSF'yi Port-au-Prince metropol alanındaki faaliyetlerini askıya almaya zorladı," ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, MSF'nin araçlarının güvenlik güçleri tarafından sürekli durdurulup personelinin tehdit edildiği bildirildi. Bu bağlamda, Port-au-Prince'deki faaliyetlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedildi.

Christophe Garnier'den Açıklama

MSF'nin Haiti Sorumlusu Christophe Garnier, faaliyetlerinin aksadığı her günün ülke için trajedi olduğunu ifade etti. Garnier, "Haiti'de son derece zor geçen bir yılda açık kalan ve çok çeşitli tıbbi hizmetler sunan birkaç sağlayıcıdan biriyiz. Ancak personelimizin saldırıya ve tecavüze uğrama hatta öldürülme riski altında olduğu bir ortamda çalışmaya devam edemeyiz," dedi.

Artan Şiddet ve can kaybı

Haiti, yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleri ile mücadele ediyor ve bu yıl, 11 milyon nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşamakta. Başkentin %80'inin silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği ülkede, şiddet olaylarında her geçen gün artış gözlemleniyor.

Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisi'nin verilerine göre, yılbaşından itibaren 3,900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Ülkede yaşanan bu şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine ve Geçici Konseyin kurulmasına neden olmuştu. Konsey, 28 Mayıs'ta Garry Conille'i başbakan olarak atamış, 11 Kasım'da onu görevden alarak iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak tayin etmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.