Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail Batı Şeria'da Zorla Yerinden Etme Olaylarında Tarihi Bir Kriz Yaşıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan en son açıklamalara göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde "görülmemiş ölçekte" zorla yerinden edilmelerin yanı sıra, kampların yıkılmasına neden oluyor. MSF Operasyon Direktörü Brice de la Vingne, bu durumu değerlendirirken, "İsrail güçleri kamplara erişimi engellediği, evleri ve altyapıyı tahrip ettiği için insanlar evlerine dönemiyor," dedi.

MSF, Batı Şeria'daki duruma ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, Batı Şeria'nın kuzeyinde 10 binlerce yerinden edilmiş insanın uygun barınak, temel hizmetler ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğu ifade edildi. Aynı zamanda, Ocak 2025'te Gazze'de bir ateşkesin ilan edilmesinin ardından İsrail'in, 'Demir Duvar' adını verdiği saldırılar başlattığı vurgulandı.

Raporda, "(Saldırılar) Binlerce kişiyi zorla yerinden ederek, onları son derece tehlikeli bir durumda bıraktı. İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini derhal durdurmalı. İnsani müdahale genişletilmeli ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır," denildi.

Ayrıca, raporda İsrail ordusu'nun, Ekim 2023'te Gazze'deki çatışmaların başlangıcından bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik aşırı fiziksel şiddeti artırdığı da belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne göre bu süreçte, 187'si çocuk olmak üzere toplamda 930 Filistinli yaşamını yitirdi.

Raporda, sağlık çalışanları ve hastalar üzerindeki sistematik baskılara da dikkat çekildi; özellikle sağlık hizmetlerine erişimin ciddi şekilde engellendiği ifade edildi. Batı Şeria'daki Filistinli bireylerin ruh sağlığının endişe verici durumda olduğu, birçok hastanın baskınlar ve zorla yerinden edilme olayları nedeniyle strese, kaygıya ve depresyona maruz kaldığı aktarıldı.

Vingne, Batı Şeria'daki durumu değerlendirirken, "Bu ölçekte zorla yerinden edilme ve kampların yıkılmasını onlarca yıldır görmemiştik. İsrail güçleri kamplara erişimi engellediği ve altyapıyı tahrip ettiği için insanlar evlerine dönemiyor. Kamplar harabe ve toz haline geldi. İsrail buna son vermeli ve insani müdahalenin kapsamı genişletilmeli," şeklinde konuştu.

Gazze'de ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına yönelik "Demir Duvar" adı verilen bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda onlarca Filistinli yaşamını yitirdi ve birçok Filistinli gözaltına alındı.