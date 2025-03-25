Sınır Tanımayan Doktorlar: Ituri'deki Çatışmalar Sivilleri Riskiye Atıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki yüksek gerilimli çatışmaların, Ituri eyaletindeki sivilleri tehlike altına attığını duyurdu. MSF, KDC'nin doğusundaki çatışmaların Ituri üzerindeki yıkıcı etkileri üzerine yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, “Ituri'deki yeni şiddet dalgası, sivilleri daha fazla riske atıyor.” ifadesine yer verildi. MSF ekipleri, karşılaştıkları korkunç yaralarla ilgili yardım ettikleri sivillerin Ituri'deki artan vahşetin kurbanları olduğuna dikkat çekti.

Son saldırıların ardından artan yerinden edilmelerin ve azalan insani yardımların, bu tehlike altındaki siviller üzerindeki olumsuz etkilerinin arttığı vurgulandı. Raporda, Ituri halkının, yıllardır süregelen etnik bölünmeler ve silahlı grupların çatışmalarının mağduru olduğu ifade edildi.

Özellikle, “Bu çatışma sağlık hizmetlerine erişimi ve ailelerin yaşamlarını sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu kaynakları büyük ölçüde engelledi.” denildi. Raporda, insani yardımların kısıtlı olmasının ise uluslararası alanda dikkat çekmeyen bir nüfus arasında daha fazla acıya yol açtığına da işaret edildi.

Ituri'deki sağlık tesislerinin de saldırıya uğradığı belirtilirken, insanların yalnızca küçük bir kısmının sağlık hizmetlerine erişebildiği kaydedildi. MSF, itivisi ve güvenliği sağlamak adına, güvenlik güçleri ile silahlı gruplara sağlık tesislerini koruma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Ituri'deki şiddet, yılbaşından bu yana yaklaşık 100 bin kişiyi yerinden etti. MSF ve diğer insani yardım kuruluşlarının çabalarına rağmen, bölgedeki gıda güvensizliğinin 2024'te hızla kötüleştiği ve nüfusun %43'ü için kronik hale geldiği bildirildi.

Raporda ayrıca, “Yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplardaki kötü hijyen koşulları ve harabe barınaklar, ishal ve solunum yolu hastalıklarının yayılmasına neden oluyor.” denildi. Bunun yanı sıra, gıda ve diğer ihtiyaçlar için hayatlarını riske atmamaları için insanların sağlık hizmetlerine güvenli erişiminin garanti edilmesi çağrısı yapıldı.

MSF'in KDC Misyon Şefi Alira Halidou, “Bu son saldırılar, Ituri'deki kadınlar ve çocuklar da dahil siviller için onlarca yıllık şiddetin ve bunun yıkıcı sonuçlarının ardından geldi.” diyerek durumu özetledi.

Halidou, yaşanan şiddet nedeniyle sivillerin defalarca yerinden edildiğini ve hastaların ile başkalarının anlattığı hikayelerin yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunun altını çizdi.

KDC'deki çatışmalar, 23 Mart 2009'da bölge ülkeleri tarafından imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla başlamış ve 23 Mart Hareketi (M23) adı altında anılan isyancı grup, Tutsilerden oluşmaktadır.

BM'nin M23'e destek verdiği iddialarına Ruanda, şiddetle karşılık vererek bu suçlamaları reddetmektedir. M23 üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden saldırılarla Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı ve Güney-Kivu’nun başkenti Bukavu’yu kontrol altına almıştır. KDC'nin doğusundaki bu çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi yılbaşından bu yana yerinden olmuştur.