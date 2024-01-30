Sınırda terör operasyonu: 1 FETÖ 1 DAEŞ olmak üzere 3 örgüt mensubu ele geçirildi

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye kaçmaya çalışan 3 kişi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yakalandı. Yakalananlardan biri FETÖ, biri de DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ve Suriye sınırında ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 şüphelinin ele geçirildiği bilgisi aktarıldı. Açıklamada yakalanan şüphelilerden birinin FETÖ üyesi olduğu bir diğerinin ise DAEŞ terör örgütüne bağlı olduğu belirtildi.