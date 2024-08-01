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Sinop'ta Çöple Dolu Evden 7 Kamyon Atık Çıkarıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı, komşular kötü kokulardan şikayetçi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:18
Sinop'ta Çöple Dolu Evden 7 Kamyon Atık Çıkarıldı

Sinop'ta Çöple Dolu Bir Evde Temizlik Çalışmaları Başladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Camikebir Mahallesi Toygar Sokağı'ndaki bir evden 7 kamyon çöp çıkartıldı. İhbar üzerine Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.

Kötü Kokular Komşuların Rahatsızlığına Neden Oldu

İlgili izinlerin alınmasının ardından ekipler, kiracı H.Ö.'nün yaşadığı üç katlı betonarme binanın ikinci katına girdi. Zabıta ekipleri içeride karşılaştıkları çöp yığınları karşısında şoke oldular. Belediyenin temizlik ekipleri, uzun süren bir çalışmanın ardından çöpleri kamyonlara yükleyerek mahalleden uzaklaştırdı.

Ev Sahibi Durumu Açıkladı

Ev sahibi Mahmut Demircan, AA muhabirine verdiği demeçte, "Son bir yıldır evden kötü kokular gelmeye başlamıştı. Kiracıya temizlemesi ve evi boşaltması için çok uyardık ama sonuç alamadık," dedi. Demircan, belediye ekiplerine de teşekkür ederek, "İçerisi çok kötü durumdaydı, fare yuvası haline gelmişti," ifadelerini kullandı.

Komşular Durumdan Şikayetçi

Komşulardan Ayten Şen ise, "Evin etrafını ben temizlediğim halde, içi çöple doluydu. Fareler yüzünden cam açamaz hale geldik. Kötü kokular tüm sokağı kaplamıştı," sözleriyle durumu aktardı. Şen, belediye ekiplerinin yardımlarından dolayı minnettar olduğunu belirtti.

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