Sinop'ta 'Gazze ölüyor, ayağa kalk' Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta 'Gazze ölüyor, ayağa kalk' Etkinliği Gerçekleştirildi

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı duyarlılık yaratmak amacıyla 'Gazze ölüyor, ayağa kalk' adlı bir program düzenlendi. Etkinlik, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Sinop Temsilciliği tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İHH'nın organizasyonunda, şiir ve ilahi dinletileri izleyicilerle buluştu. Etkinlik süresince İsrail aleyhine sloganlar atılarak, mesajların güçlendirilmesine katkı sağlandı.

İnsanlık Meselesine Dikkat Çekildi

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Faris Karakaş, burada yaptığı basın açıklamasında, Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan olayların yalnızca o bölgelerde yaşayanların sorunu olmadığını, tüm insanlığın acısı olduğunu vurguladı. Karakaş, şunları ifade etti:

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor, Doğu Türkistan'da bir millet susturulmak isteniyor. Bu sessiz çığlıkları duymak, bu acıya ortak olmak, zalime karşı durmak hepimizin insanlık görevidir. Unutmayalım, zulüm dünyanın neresinde olursa olsun, ona karşı durmak herkesin boynunun borcudur."

Resim Sergisi ile Destek Olundu

Program kapsamında, Sinop BİST Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'deki şiddetini konu alan bir resim sergisi de açıldı. Etkinliğe; Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze ölüyor, ayağa kalk" programı gerçekleştirildi. Programda ayrıca Sinop BİST Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince İsrail'in Gazze'deki şiddetini konu alan resim sergisi açıldı.

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze ölüyor, ayağa kalk" programı gerçekleştirildi. Programda ayrıca Sinop BİST Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince İsrail'in Gazze'deki şiddetini konu alan resim sergisi açıldı.