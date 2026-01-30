Sinop'ta Gıda ve Yem Denetimleri Değerlendirildi — 2026 Yol Haritası

Toplantı ve katılımcılar

Sinop’ta kent genelinde gıda ve yem denetim hizmetlerinde görev alan kontrol görevlilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Gıda ve Yem Şube Müdürü Selçuk Yiğit başkanlık etti.

2025 değerlendirmesi

Toplantıda 2025 yılı boyunca yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Buna göre, il genelindeki denetim faaliyetlerine ilişkin veriler paylaşıldı: 4 bin 189 denetim yapıldığı, 228 numune alındığı ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere 3 milyon 606 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

2026 yol haritası ve önlemler

Katılımcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Çiftlikten Çatala, Tarladan Sofraya" prensibi doğrultusunda tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ilave tedbirleri değerlendirdi. Denetimlerin etkinliğinin artırılması, risk esaslı kontrollerin sürdürülmesi ve işletmelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Kapanış

Program, 2026 yılı çalışma planının değerlendirilmesi ve uygulama rehberi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

SİNOP'TA KENT GENELİNDE GIDA VE YEM DENETİM HİZMETLERİNDE GÖREV ALAN KONTROL GÖREVLİLERİNİN KATILIMIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.