İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri ve HPV Aşısı Farkındalığı: Medicana-Bornova İşbirliği

Medicana ve Bornova'dan İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı

Medicana International İzmir Hastanesi ile Bornova Belediyesi işbirliği, rahim ağzı kanseri ve HPV aşısı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen kapsamlı bir etkinlikle birleşti. Bornova Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalışmaya onlarca kişi katıldı; sergi ve ardından gerçekleştirilen söyleşide, aşı ve taramaların önemi vurgulandı.

Sergi: Bilimin İzinde Görseller ve Öncü İsimler

Etkinlik kapsamında açılan "Bugün Önlenebiliyorsa Onlar Sayesinde" başlıklı sergide, pap smear testinin gelişimine katkı sunan Mary Elizabeth H. Papanicolaou ve George Papanicolaou, HPV ile kanser ilişkisini araştıran Nobel ödüllü Harald zur Hausen, HPV aşısının geliştirilmesinde emeği geçen Ian Frazer ve Jian Zhou ile HPV’nin sitolojik etkileri üzerine öncü çalışmaları bulunan Alexander Meisels gibi bilim insanlarının temsili cutout görselleri sergilendi. Katılımcılar, bilim insanlarının süreçteki rollerine ilişkin bilgilendirici anlatımlarla tanıştı.

Uzman Söyleşisi: Aşı, Tarama ve Psikososyal Destek

Sergi sonrası düzenlenen söyleşide Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Kuşku, Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Müge Yaşar ve Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Keser katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Açılış Konuşmaları: Yerel Yönetim ve Kurumsal Vurgu

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük etkinliğin açılışında şunları söyledi: "Burada yapacağımız çalışma ve bundan sonra yapacağımız çalışmalar çok kıymetli. Sizlerden burada öğrendiklerinizi çevrenizdekilere de yayarak bu bilincin artmasına katkı sunmasını istiyorum. Eğer bilinçle hareket eder ve önlemleri alırsak; erken teşhis ve taramalarla hastalığın karşısında durursak, hayati bir hastalık olmaktan çıkar ve kolaylıkla bizim kazanabileceğimiz bir kanser türüne dönüşür. Bu hastalığa karşı mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Ayrıca bizleri bugün engin bilgileriyle aydınlatacak tüm hekimlerimize teşekkür ediyorum."

Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Özde Koca ise projenin amacını şu sözlerle özetledi: "Burada yalnızca bilimsel bir paylaşım alanı değil; aynı zamanda bilginin, emeğin ve toplumsal sorumluluğun görünür kılındığı bir platform oluşturmak istedik. Etkinlik kapsamında yer alan sergide rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen aşının, pap smear testinin ve aslında en temelinde HPV virüsünün tespitinde rol oynayan bilim insanlarının temsili cutout tasarımları var. Onlar kendi ağızlarından süreçteki rollerini anlatıyorlar. Bugün rahim ağzı kanseri önlenebilir kanser türü arasında ve erken tespit edilebildiği gibi hiç yakalanmama olasılığı da aşı sayesinde var. Bunun mimarları da bilim insanları ona dikkat çekmek istedik". Özde Koca ayrıca Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve belediye bürokratlarına teşekkürlerini sundu.

HPV, Taramalar ve Erken Teşhis

Op. Dr. Zeynep Kuşku, rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünün tipleri ve risk sınıflandırması hakkında bilgi verdi: "HPV’nin çeşitleri var. Bunlar; yüksek, orta ve düşük riskli olanlar şeklinde sınıflandırılıyor. Kansere karşı uyarıcı olanlar ise HPV’nin yüksek riskli olan türler. Özellikle 16 ve 18 rahim ağzı kanseri denilen serviks kanserinin yüzde 70’inden sorumlu. O nedenle yapılan taramalar önlem ve tedavi noktasında çok önemli". Kuşku, HPV’nin bulaş yolları ve aşıyla sağlanan koruma üzerine de vurgu yaptı.

Kanser Yaşı ve Tedavi Zorlukları

Uzm. Dr. Murat Keser kanser görülme yaşının düştüğüne dikkat çekti: "Kanser günümüzde giderek artan bir sıklıkta devam ediyor. Özellikle kansere yakalanma yaşının da giderek düştüğünü görüyoruz. Polikliniklerde özellikle 40 yaş altında inanılmaz bir hasta yoğunluğu olmaya başladı. Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişiye kanser tanısı konuyor. Bu oranın 2050 yılında 40 milyonu bulması öngörülüyor. Tabi rahim ağzı kanseri kadınlar için ciddi anlamda tam bir baş belası. Tedavisi de oldukça zor bir hastalık. Tedavi sürecinde radyoterapi ve kemoterapi gibi güçlü yöntemler bu hastalığında tedavisinde kullanılıyor. Öte yandan teknoloji ilerliyor, yeni ilaçlar da geliyor; akıllı ilaçlar da var ancak rahim ağzı kanseri ilerlediği anda ciddi anlamda hayati risk oluşturan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada birçok kanser türüyle yarışabilecek durumda! O nedenle hastalık ilerlemeden bu sorunu en baştan tespit edip bitirmekte fayda var. Burada aşılar oldukça önemli".

Psikolojik Destek ve Tabuların Kırılması

Dr. Öğretim Üyesi Müge Yaşar ise kanser teşhisinin psikolojik etkilerine değindi ve toplumda düzenli taramaların artırılması için sürecin cinsel bir tabu olmaktan çıkarılmasının önemini vurguladı. Yaşar, teşhis sonrası yaşanabilecek yas süreçlerinin tedaviyi etkileyebileceğini belirterek şu noktaları aktardı: "Kişi kanser teşhisi aldığında bir yas sürecine giriyor. Bu kişi için sağlıklı olduğu dönemin kaybı olarak algılanabiliyor. Dolayısıyla bu süreçte psikolojik destek vermek çok kıymetli oluyor. Yas sürecinde kişiler; ilk olarak şok evresine girebiliyor ve durumunu kabul etmek istemeyebiliyor. Ardından öfke hali ve sonrasında da pazarlık sürecine girebiliyor ve tabi en sonunda da depresif bir hale bürünüyor ve tüm aşamaların sonunda kabulleniş sürecine girebiliyor. Bu süreçte kişinin bu aşamaları geçmesi için doğru desteği alması çok önemli. Çünkü kişi, bu basamaklardan herhangi birine takılırsa tedavi süreci negatif etkilenebiliyor. Hem de hayatla ruhsal olarak bağı kopabiliyor."

Sonuç ve Çağrı

Etkinlik, rahim ağzı kanserinin önlenebilir olduğuna dikkat çekerek; düzenli tarama, HPV aşısı ve psikososyal desteğin önemini öne çıkardı. Medikal ve yerel kurum işbirlikleriyle gerçekleştirilen bu tür çalışmaların, erken teşhis ve toplum bilincini artırmada kritik rol oynadığı vurgulandı.

