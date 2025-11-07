Sinop'ta Hamsi Denetimleri Güçlendirildi — Güzelkent Limanı'nda 7/24 Kontrol

Sinop'ta Hamsi Denetimleri Güçleniyor

Hamsi avcılığında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yürütülen kota ve üretim planlaması çalışmaları kapsamında, Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Limanı'nda kontrol ve denetim faaliyetleri devam ediyor.

7 Gün 24 Saat Süren Denetim

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, limanda 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde avlanan hamsi miktarları, boy limitleri ve kota uygulamaları titizlikle kontrol ediliyor.

Sürdürülebilir Balıkçılık ve Bölge Ekonomisi

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kurallara uygun avcılığın önemine dikkat çekti. Açıklamada, hem balık stoklarının korunması hem de bölge ekonomisinin güçlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kontrollerin yoğunluğu ve uygulanan tedbirlerin devamlılığı, hem ekosistemin korunması hem de gelecek sezonlardaki üretimin güvence altına alınması açısından kritik kabul ediliyor.

