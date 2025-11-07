Sinop'ta Hamsi Denetimleri Güçlendirildi — Güzelkent Limanı'nda 7/24 Kontrol

Türkeli Güzelkent Limanı'nda sürdürülebilirlik için 7 gün 24 saat hamsi denetimleri; miktar, boy ve kota uygulamaları titizlikle izleniyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:54
Sinop'ta Hamsi Denetimleri Güçlendirildi — Güzelkent Limanı'nda 7/24 Kontrol

Sinop'ta Hamsi Denetimleri Güçleniyor

Hamsi avcılığında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yürütülen kota ve üretim planlaması çalışmaları kapsamında, Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Limanı'nda kontrol ve denetim faaliyetleri devam ediyor.

7 Gün 24 Saat Süren Denetim

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, limanda 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde avlanan hamsi miktarları, boy limitleri ve kota uygulamaları titizlikle kontrol ediliyor.

Sürdürülebilir Balıkçılık ve Bölge Ekonomisi

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kurallara uygun avcılığın önemine dikkat çekti. Açıklamada, hem balık stoklarının korunması hem de bölge ekonomisinin güçlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kontrollerin yoğunluğu ve uygulanan tedbirlerin devamlılığı, hem ekosistemin korunması hem de gelecek sezonlardaki üretimin güvence altına alınması açısından kritik kabul ediliyor.

GÜZELKENT LİMANI'NDA HAMSİ DENETİMLERİ SÜRÜYOR HAMSİ AVCILIĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK...

GÜZELKENT LİMANI'NDA HAMSİ DENETİMLERİ SÜRÜYOR HAMSİ AVCILIĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN KOTA VE ÜRETİM PLANLAMASI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI GÜZELKENT LİMANI'NDA KONTROL VE DENETİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR.

GÜZELKENT LİMANI'NDA HAMSİ DENETİMLERİ SÜRÜYOR HAMSİ AVCILIĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sunar Yatırım, Gastromasa 2025'te Sunar Mutfak ile Profesyonellere Çözümler Sunup Lezzetleri Tanıttı
2
Kütahya'da Madde ve Sanal Kumar Bağımlılığı Konferansı
3
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İkinci MR: Randevu 25 Günden 6-7 Güne İniyor
4
Fener İlkokulu’nda Duygu Dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni
5
Bakan Göktaş, Tekirdağ'daki Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti
6
Sapanca Park Projesi: Sapanca Gölü'ne 100 bin m²'lik Yeşil Dönüşüm
7
Muş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü JASAT Tarafından Yakalandı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı