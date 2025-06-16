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Sinop'ta İzinsiz Yabani Orkide Satışına İdari İşlem Başlatıldı

Sinop'ta izinsiz yabani orkide satışına ilişkin bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 17:03
Sinop'ta İzinsiz Yabani Orkide Satışına İdari İşlem Başlatıldı

Sinop'ta İzinsiz Yabani Orkide Satışı Tespit Edildi

Sinop'ta, nesli tehlike altındaki yabani orkide türü olan salepin izinsiz satışına ilişkin bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Kent merkezinde yapılan denetimler sonucunda pazar yerinde izinsiz satış yapıldığı bilgisi üzerine, Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Zabıta Ekipleri Harekete Geçti

Denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, pazar yerinde bir kişinin poşet içinde yabani orkide satışı yaptığını tespit etti. Ekipler, bu izinsiz satışa müdahale ederek, söz konusu orkidelere el koydu.

Bunun yanı sıra, izinsiz satış yapan kişi hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı. Bu tür faaliyetlerin doğaya zarar verdiği ve yasalarla korunan türlerin korunması gerektiği bilinciyle, denetimlerin süreceği bildirildi.

Sinop'ta, nesli tehlike altındaki yabani orkidenin (salep) izinsiz satışına ilişkin bir kişi...

Sinop'ta, nesli tehlike altındaki yabani orkidenin (salep) izinsiz satışına ilişkin bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince izinsiz olarak satışı yapılan yabani orkideye el konuldu.

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