Sinop'ta kamyon devrildi: Sürücü M.Ş. (37) yaşamını yitirdi

Boyabat-Sinop kara yolunda devrilen 55 ARK 475 plakalı kamyonun sürücüsü M.Ş. (37) olay yerinde hayatını kaybetti; cenazesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:32
Kaza Boyabat-Sinop kara yolunda gerçekleşti

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon şarampole devrildi. M.Ş. (37) idaresindeki 55 ARK 475 plakalı kamyon, Boyabat-Sinop kara yolunun 27. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü M.Ş., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından cenaze, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

