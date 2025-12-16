Sinop’ta Karla Mücadele 7/24 Sürüyor

Sinop’ta karla mücadele aralıksız devam ediyor

Sinop’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından, yolların ulaşıma açık tutulması için yürütülen karla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Çalışmalar, kenti ulaşım aksamalarına karşı güvende tutmayı hedefliyor.

Ekipler ve sahada kullanılan iş makineleri

Kış tedbirleri kapsamında hem İl Özel İdaresi hem de Karayolları ekipleri il genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Soğuksu mevkii başta olmak üzere yürütülen çalışmalarda İl Özel İdaresi'ne bağlı 66 iş makinesi ve 150 personel görev alırken, Ayancık-Sakız yolunda ise Karayolları'na bağlı 23 iş makinesi ve 84 personel kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yoğun mesai harcayarak ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için sahada kesintisiz çalışıyor.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, olumsuz yol şartlarına karşı sürücülerin dikkatli ve duyarlı olmalarını isterken, mevsim şartlarına uygun kış lastiği kullanmanın önemine dikkat çekti. Sürücülerden hız ve takip mesafesi gibi kurallara uymaları talep ediliyor.

