Sinop'ta Motosikletli Çocuğa Sahipsiz Köpek Saldırdı

Sinop'ta Sahipsiz Köpek Saldırısı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 17 yaşındaki Tuğra Y., motosikletiyle seyir halindeyken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Olay, Yapraklı köyü civarında gerçekleşti.

Olayın Detayları

Trafik görevlileri ve çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yaralanan genç, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuğra Y.'nin Açıklamaları

Olayla ilgili konuşan Tuğra Y., "Sokaktaki sahipsiz köpekler yüzünden birçok kez kaza atlattım. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gittiğimiz yerlere gidemiyoruz, sokaklar köpek dolu. Bu köpekler giderek çoğalıyor ve daha büyük kazaların yaşanmaması için bu soruna kesin çözüm bulunmalıdır," dedi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Tuğra Y., bacağından yaralandı. Tuğra, AA muhabirine açıklama yaptı.