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Sinop’ta Öğrenciler Trafik Kurallarını Mobil Eğitim Tırı'nda Öğrendi

Sinop'ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda uygulamalı trafik eğitimi aldı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:25
Sinop’ta Öğrenciler Trafik Kurallarını Mobil Eğitim Tırı'nda Öğrendi

Sinop’ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı sayesinde trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrendiler. Çocuklarda trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu proje, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Uğur Mumcu Meydanı’nda yer alan Mobil Trafik Tırı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde öğrencilere uygulamalı eğitim sunarak dikkat çekti. Burada görevli trafik polisleri tarafından kurulan parkurda, çocuklara akülü ve pedallı arabalarla pratik eğitim verildi.

Ayrıca öğrenciler gruplar halinde tırın içinde yapılan trafik simülasyonu ile temel trafik kurallarını izleyip öğrendiler. Mobil Trafik Tırı’nı ziyaret eden Vali Mustafa Özarslan, çocukların geleceğin sürücüleri olduğunu vurgulayarak trafik bilincinin erken yaşlarda oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Özarslan, "Tüm vatandaşlarımızdan bu kurallara uymalarını istiyoruz. Trafik kazalarının en büyük nedenleri; insan kaynaklı hatalardır. Bunların önüne geçebilir ve azaltabiliriz." şeklinde konuştu.

Sinop’ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda uygulamalı olarak trafik kurallarını...

Sinop’ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

Sinop’ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda uygulamalı olarak trafik kurallarını...

Sinop’ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

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Sinop’ta Öğrenciler Trafik Kurallarını Mobil Eğitim Tırı'nda Öğrendi

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