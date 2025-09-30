Sinop'ta Sahte Altın Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Sinop'ta sahte altın operasyonunda 4 zanlı yakalandı; 2'si tutuklandı, zanlıların üzerinde sahte altın, nakit ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 21:55
Valilik açıklaması ve operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen saha çalışmaları sonucu Sinop'un Erfelek ilçesi ile Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, piyasaya sahte altın süren 4 zanlı yakalandı.

Zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 6 gram sahte altın, 40 bin 200 lira, 600 dolar, 3 ziynet eşyası ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, çıkarıldıkları hakimlikçe 2'si tutuklandı; diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

