Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Boyabat'ta 3 Zanlı Yakalandı

Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonu
Sinop'un Boyabat ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı iddialarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon detayları
Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 4 tabanca, 1 otomatik tüfek, 38 fişek ve 4 şarjör ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 tabanca, 1 otomatik tüfek, 38 fişek ve 4 şarjör ele geçirildi.