Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Boyabat'ta 3 Zanlı Yakalandı

Boyabat'ta düzenlenen operasyonda 4 tabanca, 1 otomatik tüfek, 38 fişek ve 4 şarjör ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 11:53
Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Sinop'un Boyabat ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı iddialarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon detayları

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 4 tabanca, 1 otomatik tüfek, 38 fişek ve 4 şarjör ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 tabanca, 1 otomatik tüfek, 38 fişek ve 4 şarjör ele geçirildi.

