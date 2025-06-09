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Sinop'ta Traktör Uçuruma Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Sinop'un Dikmen ilçesinde traktör devrildi, sürücü Ahmet Güleryüz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 21:19
Sinop'ta Traktör Uçuruma Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Sinop'un Dikmen ilçesinde, traktör kazası yaşandı. Ahmet Güleryüz'ün kullandığı 55 AB 820 plakalı traktör, Dudaş köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan Güleryüz'ü büyük bir çaba ile uçurumdan çıkardı.

Güleryüz, sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılmıştır.

Sinop'un Dikmen ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

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