Sırbistan'da Zorunlu Askerlik Süresi 75 Güne İndirildi

Sırbistan'da Zorunlu Askerlik Değişikliği

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde zorunlu askerliğin süresinin 75 güne indirileceği önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Terfi Töreninde Açıklama Yaptı

Vucic, Belgrad'da gerçekleştirilen Sırbistan ordusunun terfi töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin güçlü bir orduya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Askerlik süresinin 75 gün olması yönündeki önerinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından kendisine iletildiğini belirten Vucic, "Sırbistan hükümetinin de bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Ancak belirtmek istiyorum ki, kimseye saldırma niyetimiz yok; böyle bir eğilim içinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Daha Önceki Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Vucic, daha önce yaptığı bir açıklamada, askerlik süresinin erkekler için 60 gün artı 15 gün olarak zorunlu tutulabileceğini, kadınların ise direk olarak askere gitmelerinin gönüllü olacağını ifade etmişti.

Geçmişteki Kararlar

2010 yılında gerçekleştirilen Meclis oylamasında askerlik hizmetinin zorunlu olmaması yönünde bir karar alınmıştı.